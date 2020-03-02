關曉彤被拍到現身醫院發燒門診。（圖／翻攝自微博）

關曉彤和媽媽、工作人員到院例行檢查。（圖／翻攝自微博）

大陸橫店影視城因新冠肺炎疫情影響，全面停工半個月多，直到上月13日起開始復工，22歲女星關曉彤近來也準備開始拍戲，但日前卻被拍到現身醫院的發燒門診，意外掀起討論。

關曉彤近日在媽媽的陪伴下前往橫店，準備復工拍戲，卻有陸媒拍到母女倆和工作人員一行人現身醫院門診，正好是發熱（發燒）門診，因此引發外界猜測。

而據《新浪娛樂》求證關曉彤工作人員的說法，對方則表示：「曉彤健康狀況良好，圖是配合當地例行檢查。」

(中時電子報)