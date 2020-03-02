關曉彤全副武裝現身醫院發燒門診！真相揭曉 20:372020/03/02 中時電子報 施品瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關曉彤人氣火紅，有「國民閨女」之稱。（圖／翻攝自微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關曉彤被拍到現身醫院發燒門診。（圖／翻攝自微博） 關曉彤和媽媽、工作人員到院例行檢查。（圖／翻攝自微博） 大陸橫店影視城因新冠肺炎疫情影響，全面停工半個月多，直到上月13日起開始復工，22歲女星關曉彤近來也準備開始拍戲，但日前卻被拍到現身醫院的發燒門診，意外掀起討論。 關曉彤近日在媽媽的陪伴下前往橫店，準備復工拍戲，卻有陸媒拍到母女倆和工作人員一行人現身醫院門診，正好是發熱（發燒）門診，因此引發外界猜測。 而據《新浪娛樂》求證關曉彤工作人員的說法，對方則表示：「曉彤健康狀況良好，圖是配合當地例行檢查。」 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #關曉彤 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫再升級 到嘉義長庚陪、探病要先問旅遊史 17:542020/02/27 生活 魚目混珠？散布和平醫院因SARS封院 碩士生遭送辦 18:172020/02/27 社會 避免醫療體系崩潰 林奏延籲規畫防疫門診 推病人分流 01:102020/03/01 生活新聞 業者拒送便當到醫院 但這間醫院收到免費餐 16:042020/03/01 生活 多人染病卻沒發燒 鍾南山：只重體溫恐有漏網之魚 17:412020/03/01 兩岸 海陸運輸業加強防疫 琉球鄉民發燒將由救護船載送 18:412020/03/01 生活 鍾南山：以發燒為判斷標準 易漏診疑診 04:102020/03/02 全球財經 球迷high起來 飛沫噴濺恐要命 04:102020/03/02 生活新聞 新冠肺炎疫情升溫 部立嘉義醫院嚴管陪病探病 15:092020/03/02 生活 基隆醫院實名制首日亂 擬發常客卡分流病患 18:332020/03/02 生活 娛樂熱門新聞 「我願意用自己命換劉真」命理師大驚：辛龍你錯了 - 娛樂 成語蕎認是舊愛勸他就醫 謝和弦4字洩10年前私密房事 - 娛樂 防疫破口！剛從韓國回來網紅阿圓沒隔離出席活動合體林哲熹 - 新聞 苦苓開示了 揭洪慈庸值月薪12萬理由 - 娛樂 劉真搶救24天！閨密以淚洗面曝醫院探病情況 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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