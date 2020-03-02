集雅社決議配發現金股利1.55元 現金殖利率達6.7％ 20:482020/03/02 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精品家電影音通路品牌集雅社（2937）2日董事會決議，2019年合併財報大幅成長27.72％，將配發現金股利1.55元，較前一年大幅倍數增，以2日股價23元估算現金殖利率達6.7％。 集雅社2019年前三季EPS已達1.15元，較前一年同期0.75元大幅增長，自結2019年營收達23.79億元、年增27.72％，毛利率擴增帶動，決配發現金股利1.55元。 (工商 ) #集雅社 #配發現金股利 #現金殖利率達 #較前 #決議 也許您會感興趣 推薦閱讀 中華電 現金股利4.226元 配發率近七年新高 04:102020/02/27 產業．科技 寶德電化材料 決議聲請破產 04:102020/02/27 產業．科技 《商情》賣壓湧現，打壓周三紐約期棉跌逾1％ 10:002020/02/27 財經 桃機董事會決議 民航局長林國顯代理董座 11:542020/02/27 生活 藍天 3／2起買回1萬張庫藏股 04:102020/02/28 證券．權證 轉投資損失 華新去年EPS 0.95元 四年新低 04:102020/02/28 證券．權證 Beyond Meat上季營收年增逾2倍 23:002020/02/28 財經 衛廚浴設備廠凱撒衛去年衰退 將年配發現金股利1.7元 12:512020/03/02 財經 財經熱門新聞 獨家》華航溫情喊話 呼籲員工共闖新冠難關 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 驚！傳可能放無薪假？群創：目前沒有 - 財經 - 工商 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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