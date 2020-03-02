精品家電影音通路品牌集雅社（2937）2日董事會決議，2019年合併財報大幅成長27.72％，將配發現金股利1.55元，較前一年大幅倍數增，以2日股價23元估算現金殖利率達6.7％。

集雅社2019年前三季EPS已達1.15元，較前一年同期0.75元大幅增長，自結2019年營收達23.79億元、年增27.72％，毛利率擴增帶動，決配發現金股利1.55元。

(工商 )

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