我國一11人旅行團前往以色列旅遊，入境時因同班機有以色列肺炎確診病患，全團被迫中斷、提前離境，後續又將衍生退費問題。品保協會表示，未來退費事宜，應可依照26條規定，旅客沒有完成的行程，同時是可以節省的費用，再退給旅客。

觀光局透漏「有掌握」，但對於是哪家旅行社、行程及團員等細節，態度相當保守，僅強調相關防疫措施，由中央流行疫情指揮中心接手處理，也尊重指揮中心安排。

品保協會祕書長吳美惠表示，旅行團行程被迫取消、提早回來，應可依照國外旅遊定型化契約第26條規定辦理。

吳美惠解釋，26條規定旅遊途中，如遇不可抗力或不可歸責於旅行社的事由，退費標準依照可節省的費用來退還。她說，初步來看，該團已經抵達當地，待一天就被迫送回來，當晚飯店費用肯定全額收取，無法退費，明後天的住宿也可能會衍生出費用，旅行社只能盡力跟當地飯店業者爭取最大退費空間，前提是旅客沒有完成的行程，又是可以節省的費用，才有可能退還給旅客。

觀光局表示，包機費用由旅行社跟航空公司協商，至於行程變更而衍生團費糾紛，也是由旅行社跟旅客協調該如何處理，雙方依據26條規定辦理退費，若協調沒有共識，可向觀光局跟品保協會申請調處。

(中時 )