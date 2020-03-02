網紅YouTuber「一隻阿圓」因2／20剛從韓國回台，當天下午韓國以升級到第二級警戒的國家，她也表示會自主居家管理在家，沒想到她卻在3日後就出門直播，加上29日出席由其他Youtuber所辦的「走鐘獎」，全程沒有戴口罩被抓包，一切真的走鐘，如今主辦單位出面道歉。

網紅阿圓從韓國回來後，因當時韓國還沒成為二級警戒地區，雖然她表示會自主管理，但卻輕忽新冠肺炎傳播力全程沒戴口罩出席大型場合。（圖／翻攝自阿圓臉書）

YouTuber阿圓因為沒有遵守回台自主管理，出席活動也全程沒有戴口罩，被網友撻伐，如今「走鐘獎」主辦單位「上班不要看」出面道歉，他們在阿圓的道歉留言處寫下：「作為活動主辦單位，我們要先跟阿圓和業界的朋友道歉。我們事前有針對防疫宣導，勸退一些自三級警告區域歸國的朋友。但是我們對一二級警告區域歸國的產業夥伴，的確沒有善盡監督的責任。

活動因採邀請制，所以我們擁有完整參與者名單與聯絡方式，我們未來兩週也會密切觀察來賓的健康狀態，避免任何防疫漏洞的發生。我們也希望阿圓身體健康，一切平安。

依照現行防疫規定，阿圓本來就不需要隔離14天，是外出需佩戴口罩。所以與會人士也沒有隔離的需要，這點我們有確認過相關規定。但是我們會以身做則，自主健康管理。」

(中時電子報)