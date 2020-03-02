澳門博彩監察協調局3月2日公布最新數據顯示，2020年2月份博彩毛收入僅31.04億澳門元，較去年同期暴跌87.8％，除了連跌五個月外，更是該局自2010年統計以來最大單月跌幅。

澳門博彩收入上一次單月最大跌幅為2015年2月，較2014年同期減少48.6％。

有博彩業者表示，賭場中場人流僅為往時的一成多，上半年賭收難寄厚望，希望疫情盡快結束，保守預計最快也要7月才能回復正常。

(工商 )