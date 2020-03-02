澳門2月博彩收入跌近九成 22:462020/03/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳門博彩監察協調局3月2日公布最新數據顯示，2020年2月份博彩毛收入僅31.04億澳門元，較去年同期暴跌87.8％，除了連跌五個月外，更是該局自2010年統計以來最大單月跌幅。 澳門博彩收入上一次單月最大跌幅為2015年2月，較2014年同期減少48.6％。 有博彩業者表示，賭場中場人流僅為往時的一成多，上半年賭收難寄厚望，希望疫情盡快結束，保守預計最快也要7月才能回復正常。 (工商 ) #澳門 #博彩收入 #單月 #博彩 #毛收入 也許您會感興趣 推薦閱讀 合晶台灣兩廠產能滿載 本季漲價 合晶單月合併營收一覽 04:102020/02/27 證券．權證 澳門23天沒有新冠肺炎新增病例 第10例確診患者出院 21:432020/02/27 兩岸 一家親！支付寶開通港澳跨境電子支付 11:542020/02/28 財經 澳門警報解除！連23日無新病例 下周恢復正常辦公 13:202020/02/28 國際 湖北除武漢外已遏制 澳門下周復工 04:102020/02/29 兩岸要聞 新冠肺炎衝擊 澳門2月博彩收入大跌87.8％ 17:242020/03/01 國際 香港工商鋪 單月成交24年最少 04:102020/03/02 焦點新聞 新冠肺炎影響 勞動基金單月虧損312億餘元 10:432020/03/02 生活 疫情衝擊 勞動基金2月初撥210億給委外代操 14:542020/03/02 生活 澳門娛樂場所重新上線 尋歡客「記得」戴口罩入場 20:582020/03/02 兩岸 兩岸熱門新聞 冒寒風排隊搶口罩 韓民眾：聽說台灣用健保卡 - 兩岸 美加澳搶購衛生紙食品 狂訂Costco末日套餐 - 時政 韓抗疫醫院16護士集體辭職 陸韓網民摃開了 - 兩岸 陳明通靈活操盤 把兩岸從懸崖邊推回 - 焦點新聞 - 旺報 台美羞辱言行 陸媒放話必付代價 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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