大陸野生動物非法交易問題頻傳，根據《錢江晚報》2日報導，2016年，浙江某動物園有一隻雌性東北虎因為感染肺炎(非新冠肺炎)去世，但是遺體卻憑空消失，沒想到卻出現在金華市的一間菸酒店內冷凍庫內，除了這頭老虎的頭、冷凍庫內甚至還有熊掌、豪豬、娃娃魚、鱷魚肉等，懷疑被拿來當野味販售。

原來，這間菸酒店的戴姓業者，去年9月，前往蘭溪購買貓頭鷹的回程，被埋伏的警方逮捕，當一行人到店內才發現，冷凍庫內竟藏有多種野生動物的部位；而今年2月28日在金華市婺城區，戴姓老闆又捲入另一起涉嫌非法買賣動物的案件，因此他長期販售野味的身分才曝光。

不肖業者收購並用於販賣的黑熊熊掌。（圖／錢江晚報）

《錢江晚報》指出，戴男手中的野生動物，有一部分如貓頭鷹等，都是源自於長年累積下來的人脈，從非法獵捕的人士手中取得；而像老虎頭、老虎肉、熊掌等，則都是像動物園裡收購而來，就像上述的東北虎，依照大陸的處理程序，病死的動物遺體，應該通過焚燒等方式處理，或移交給研究機構製成標本，但是這頭老虎卻被當時負責馴養繁殖的李姓管理員轉賣到戴男手上，接著成了愛吃野味民眾的桌上料理。

冷凍庫內被發現的老虎肉。（圖／彭湃新聞）

案情曝光後，有15人因涉嫌非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物製品罪、非法殺害珍貴、瀕危野生動物罪等落網；香息曝光後更引起網路撻伐，「吃病死的動物屍體...」、「還敢吃？！病死的也敢吃！」、「沒有買賣就沒有傷害」、「喪心病狂啊」、「有些人，真的不能稱之為人」。

根據李姓管理員事後坦承，老虎的交易價格約在3.5萬至6萬人民幣（約新台幣15萬至25.8萬）之間，死老虎屍體流入市場後，可能比活體還要高價，一顆完整的虎牙高達萬元人民幣（約新台幣4萬），一斤虎肉甚至價值數百到上千人民幣（約新台幣4千元）。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)