近來大聯盟當中最可怕的當代神獸，非洛杉磯天使Mike Trout莫屬，他尤其擅長打低球，讓各隊投手都相當頭疼，而洛杉磯天使的推特PO出了一則Mike Trout在打高爾夫的影片，結果相當驚人，就跟在打棒球一樣，小白球直接消失在天際當中。

Mike Trout原本在大聯盟時就非常擅長打低球，時常用「撈」的方式將來球打出全壘打牆之外，讓大家都相當敬佩他的打擊能力，更有球迷戲稱他是在棒球場上打高爾夫球。

而天使官方推特PO一則Mike Trout在高爾夫練習場打高爾夫的影片，影片中Mike Trout輕輕鬆鬆的揮擊球桿，小白球就直接飛了出去，甚至帶有一點上旋，看起來像是突破練習場的護網，直接消失在夜色之中。

這影片也引起眾多網友討論，紛紛大力讚歎Mike Trout直接轉戰高爾夫球也沒有問題，也有人開始討論他是否能夠棒球、高爾夫雙棲的可能性。

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(中時電子報)