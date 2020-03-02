美國政府內部近期對華為的態度出現嚴重分歧，消息人士透露，華府已將討論限制華為措施的會議延期至3月11日。

路透報導，上述會議原定在2月底召開，但會議已延期至3月舉行。美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）、美國國防部長艾斯培（Mark?Esper）、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和美國財政部部長穆努欽（Steven Mnuchin）等預計將參加會議。

消息人士透露，美國政府早前召開副部長級會議，但並未就如何處理與中國、華為的電信設備和商用飛機零部件有關的各種提案提供任何建議。

值得注意的是，美國總統川普早前發文不會對美國企業提供中國飛機引擎設限，而美國商務部高級官員稱，商務部將遵照川普的指示，允許美企向中國出售飛機引擎產品。

不過，白宮國家安全委員會沒有回應置評請求；華為則稱，對相關揣測不予置評。

(工商 )