苗栗縣長徐耀昌為打造智慧商圈及主題旅遊，帶領縣府團隊為在地城鄉商務注入旅遊的主題，打造「智慧商圈」核心靈魂，日前還邀請新女子組合「MeetU」一起直播，兩女孩與縣長一見如故，有說有笑。

智慧商圈APP 線上輕鬆逛

苗栗縣長（中）與MeetU雙姝直播，介紹苗栗智慧商圈。

上月27日上午MeetU在苑裡藺草文化舘與徐縣長共同直播，宣導「苗栗縣智慧商圈APP」及智慧化的「店長APP」，並藉由市集活動、商圈宣傳、旅遊行程整合規劃，建立小農的品牌通路，提升友善的商圈服務效能。

MeetU雙姝在介紹藺草編織時驚訝地發現了「藺草比基尼」，呈現出藺草細緻不傷膚的特質，鐘雅大叫「超厲害的！你們一定要看一下！」接著問曉淇：「適合像你這樣皮膚敏感的體質！」曉淇點頭表示「真的是這樣耶！」

愛心販賣機 24小時助弱勢

隨後她們與苗栗縣長徐耀昌在輕鬆的氣氛中進行網路直播，推薦多樣便民新措施，包含苗栗縣政府工商發展處結合社會處自21日起的「愛心販賣機」，販賣機可取代服務志工，達成即時、便利取物的24小時愛心不打烊的服務目標，讓選定的弱勢族群可隨時取得需要物資，現於苗栗市玉清宮設置，並將陸續擴增。

(中時 )