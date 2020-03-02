六都最新買賣移轉數據出爐，前兩月買賣移轉棟數桃園市年增24%奪冠，高雄市則衰退1成，六都總計為3.35萬棟，雖較去年同期年增6%，不過專家表示，前兩月的移轉仍反應去年12月與1月的市場交易狀況，未能看出疫情與近期股災對於市場交易量的影響。

各直轄市地政局公布今年2月最新建物買賣移轉棟數，六都之中，前兩月的移轉棟數以桃園市的表現最為強勁，移轉棟數6016棟，年增24%，台北市同樣復甦穩健，前兩月移轉棟數4258棟，年增15%，新北市則是表現平穩，8412棟年增4%，台中市則是6618棟年增9%，台南與高雄市則是呈現略為衰退表現，台南市微減1%，高雄市則是4926棟年減1成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於1、2月的數據受農曆年節干擾明顯，因此合計前兩月的移轉棟數，較能排除年節的相關干擾，2019年整體移轉量創下5年新高，市場維持自住回流的腳步，而統計今年前兩月的六都移轉年增6%，可以看出今年年初的房市仍維持去年回流的購屋趨勢不變。不過前兩月的移轉還沒有受到疫情影響，可能要到3月的移轉才能看出疫情對於市場交易量的整體影響。

桃園市前2月份移轉年增達24%，其中成長最多的行政區為龜山區。台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，龜山買賣主要集中A7捷運周邊，結合長庚生活圈優勢，買氣增溫，「川弘琢悅」、「源築樂捷市」、「合遠新天地」陸續交屋，因此量增最明顯。而桃園受惠航空城計畫、亞洲矽谷計劃等建設，再加上桃園捷運網絡，總圖書動工，中壢受惠於八景水族館、新光影城、和逸飯店等利多，桃園區和中壢區成為最熱賣區域，移轉增幅分別為46.6%和34.8%。

而高雄移轉較去年同期減1成，張旭嵐指出，去年初高雄上演選後行情，不少商界喊話南漂，高雄氣勢如虹，帶動交易量年增逾1成，不過最終仍回歸自住需求，整體買氣趨緩。

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(中時電子報)