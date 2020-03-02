隨著口罩產能穩定增加，成人口罩購買量提高為每7天3片，兒童口罩則為每7天5片，不過日前卻有醫療人員指出，近期購買的口罩品質變得「更薄且更貴」，引起網友一陣熱議。對此，中央流行疫情指揮中心解釋，醫療口罩即使厚薄度不同，也能達到相同的防疫效果，有網友製作簡易圖表，讓人秒懂2款醫療口罩的差別。

戴更基認為現今的口罩品質較差且更貴。（圖／翻攝自臉書動物行為治療師戴更基醫生）

網友「海人」在臉書貼出一張圖表，剖析「口罩感覺變薄的秘密」，其實口罩分為「一般醫用」及「外科手術」，2者皆具有微生物阻絕、預防傳染的功效，不過外科手術口罩多了防血液潑濺的效果，因此材質較厚。過去醫院使用外科手術口罩居多，所以當有些醫護人員使用到一般醫用口罩時，才會覺得不同。

網友製圖分析2款醫療口罩的差別。（圖／翻攝自海人臉書）

指揮中心醫療整備官羅一鈞也指出，目前發送給全國各醫院88萬片外科口罩，診所於接下來一週所補充的口罩，有一半也都會是外科口罩，各醫院的安全存量都能補充至一個月份量，預估到了3月中旬，可日產300萬片外科手術口罩，N95和防護衣也補充到85%的安全量，請民眾不必太過擔心。

自5日起每週可多買1片口罩。（圖／翻攝自疾病管制署-1922防疫達人臉書）

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(中時電子報)