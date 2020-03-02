據日本放送協會（NHK）3月2日報導，「鑽石公主」號郵輪新增1例新冠肺炎確診病例，郵輪上的感染者增至706人。包括郵輪上的確診病例在內，日本確診病例已上升為980例。

980例感染病例中，包括260名日本國內感染者與遊客，706名「鑽石公主」號的乘客與郵輪員工，以及14名乘坐日本政府包機回到日本國內者。

(旺報 )