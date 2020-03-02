鑽石公主新增1例 日本確診上升為980例 21:552020/03/02 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「鑽石公主」號郵輪。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本放送協會（NHK）3月2日報導，「鑽石公主」號郵輪新增1例新冠肺炎確診病例，郵輪上的感染者增至706人。包括郵輪上的確診病例在內，日本確診病例已上升為980例。 980例感染病例中，包括260名日本國內感染者與遊客，706名「鑽石公主」號的乘客與郵輪員工，以及14名乘坐日本政府包機回到日本國內者。 (旺報 ) #日本 #病例 #公主 #鑽石公主 #鑽石 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本境內894例新冠肺炎 51重症7死 11:552020/02/27 國際 虛驚一場 6000人郵輪險成鑽石公主號第二 14:392020/02/27 國際 新冠肺炎防疫 陳建仁：鑽石公主號是日本很大挑戰 17:142020/02/27 生活 鑽石公主號乘客均已下船 150名船員仍在船上 20:592020/02/27 國際 上海無新增新冠肺炎確診病例 新增出院3例 16:222020/02/28 兩岸 陸除湖北省 新冠肺炎新增人數均將至個位數 18:532020/02/28 兩岸 對日本旅遊警示再升級？ 陳時中回應了 12:172020/02/29 生活 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 鑽石公主號台人返國確診 網友譏：橫濱模式 19:352020/03/01 政治 日本厚生省：鑽石公主號郵輪船員全員下船完畢 19:482020/03/01 國際 國際熱門新聞 影》就要舔敗新冠病毒！伊朗人堅持傳統 - 國際 韓國新天地教會會長下跪 網暴動狂洗留言 - 國際 世衛報告公佈：新冠肺炎患者10項典型症狀 - 國際 衛星顯示大陸的空氣污染急降 - 國際 沒人想付維安費 梅根哈利脫英遇難題 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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