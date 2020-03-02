土耳其開放邊界，讓移民有機會挺進歐洲。奧地利保守派內政部長內哈默今天表示，如果希臘和巴爾幹半島國家阻止移民湧入的措施失敗，奧地利將攔住任何企圖闖入境內的移民。

數以百計移民今天企圖從土耳其強行越過邊界進入希臘，並對希臘警方投擲石塊，希臘警方也發射催淚瓦斯試圖將他們驅散。

自從土耳其當局放寬對移民的行動限制後，這已是希臘邊境連續第二天發生衝突。另有數以千計的移民準備湧入希臘。

這波移民人潮令人想起2015至2016年歐洲爆發的移民危機。當時有數十萬移民穿越希臘和巴爾幹半島國家朝德國前進，沿途經過奧地利，奧地利當時也收容人數相當於全國人口1%多的尋求庇護移民。

內哈默（Karl Nehammer）今天告訴奧地利廣播集團（ORF）：「匈牙利已向我們保證，他們會盡全力保護邊界。克羅埃西亞也一樣。」移民若從巴爾幹半島要進入奧地利，幾乎一定要穿越這2個奧地利鄰國。

當內哈默被問到，若移民抵達奧地利邊界，維也納當局將如何回應，他回答：「如果儘管如此，人還是來了，我們一定會把他們攔下。」

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）靠著對移民問題採取強硬立場獲得選民支持，他已承諾會防止2015年的移民潮情況重演。

庫爾茨2016年擔任奧地利外交部長時，奧地利曾和巴爾幹半島鄰國協調進行邊界管制，以阻止移民從希臘湧入。如今庫爾茨和內哈默也都已表明，若有必要奧地利準備再次這樣做。

(中央社)