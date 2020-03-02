海軍新聞(Naval News)報導，俄羅斯西北聯邦區國防圈的消息人士稱，今年1月，俄羅斯海軍巡防艦戈爾什科夫海軍上將號(Admiral Gorshkov)，完成3M22「鋯石飛彈」(Zircon missile)的首次試射，這是俄羅斯極為重視的新一代制海武器，具有高超音速性能，極速達到8~10馬赫。
消息人士稱，這次試驗是軍艦從巴倫支海，向地面目標區發射的，對準北烏拉爾的一處軍事試驗場，這一次的飛行距離超過500公里。
消息人士還說，這是個好的開始，今年還會繼續進行相關測試，並且不斷進步。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在2019年2月的聯邦政府國情咨文中表示，鋯石飛彈的研發工作正在按計劃進行。據官方資料，鋯石的飛行速度在8~10馬赫，其打擊範圍可以超過1,000公里，而且既可以打擊水面目標，也可以打擊地面目標。
然而，在1月份，俄羅斯海軍總司令葉孚梅諾夫（Nikolai Yevmenov）曾經表示，鋯石距服役可能還有很多年，外界稱為「顯然患了不明的童年病」，不過，一款突破現有性能的新武器，往往都會遇到發展瓶頸，在高超音速武器的領域中，不外乎會遇到2個問題：一個是飛行的穩定與操作性，第二是尋標與導引的困難。
戈爾什科夫海軍上將級，是俄國海軍的新一代軍艦，排水量4,500噸，長135公尺。目前的主要制海武器是3M54「口徑」(Kalibr)巡弋飛彈，這是一種次音速掠海飛彈。
(中時電子報)
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