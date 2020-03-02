因應新冠肺炎（COVID-19）台北市率先推出防疫旅館，讓那些從一級警戒地區返台，暫時找無居所的居家檢疫者，有一固定檢疫場所，避免「趴趴走」情況發生，但同時也引起民眾臆測，紛紛問起防疫旅館的下落。對於是否要對外公布防疫旅館地點，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒有必要。

陳時中今（2日）在指揮中心記者會中面對記者提問防疫旅館的下落，表示「公不公布，沒有特別必要」。他肯定防疫旅館是有幫助的，設施能夠提供集中檢疫的效果，同時也能讓沒地方住的外國旅客有個地方集中檢疫。況且，並不是只有台北市有而已，陳時中指出，全台將共有9縣市將設置防疫旅館，盼地方政府落實辦理。

至於選擇不公布防疫旅館位置有沒有存在風險？陳時中認為，存在的風險並不高，畢竟「你又不會跑到別人的房間去住」，既然不存在高風險，就沒有公布的必要，民眾就不必探究太多。陳時中說，民眾不必太多擔心，現在政府「沒有叫你不要去的地方，民眾都可以去」。

(中時電子報)