防病毒變異復陽! CDC:即起3採陰性才解除隔離(影/中視新聞)

台大醫院兒童感染科主任黃立民。（本報資料照 李柏澔攝）

台灣新冠肺炎第40例確診個案，在鑽石公主號郵輪上確診，經日本醫院診療後為陰性，但是返台後又驗出陽性。中央流行疫情指揮中心陳時中表示，未來「3採陰」後才能出院。為什麼會復陽？黃立民示警，這不是一件好事情，代表必須把這位病人隔離的更久一點。

媒體詢及第40例曾搭過鑽石公主號，在日本確診後治療康復，回台隔離時卻第三次採檢驗出陽性一事，台灣感染科權威醫師黃立民警告，理論上病毒不斷變異，考驗採檢技術，通常第一次（採檢）有30%是偽陰性、第二次介於陰陽性間，有9%~10%、第三次就會降到3%，黃立民說如果三次都是陰性的話做錯的機會就很低。

媒體詢及病毒是否出現已經出現變異？黃立民說：「它（病毒）變異是讓它自己本身變得比較適應這個群體，它可能是用增強它的傳播效率，或是增強它至病的能力。」

為什麼會復陽？黃立民示警表示，「就病人排出病毒的時間越久，排的時間越久不是一件好事情，代表必須把這位病人隔離的更久一點」。

案40返台後經過3次採檢，3月1日確診為陽性。陳時中強調，案40搭機返台時全程佩戴口罩，且飛機上前後兩排座位都沒有安排其他旅客，有專人協助完成入境檢疫，並由救護車直接送往醫院隔離。與案40同行的丈夫，日方檢驗為陰性，仍留在日本飯店隔離中。

為什麼案40經日本診療和2採陰後，回台仍確診？能否相信日本檢測結果？專家諮詢小組召集人張上淳表示，採檢部位不同，以及疾病後期身體病毒量越來越少等因素，導致採檢時陰時陽。陳時中宣布，未來將採更嚴格標準，3採陰後才能解除隔離。

(中時電子報)