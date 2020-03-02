避免群聚感染 桃捷宣布考試延期 21:342020/03/02 中時 蕭靈璽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 ▲為避免群聚感染，桃捷公司宣布「延後辦理招募甄試」。（桃捷公司提供／蕭靈璽桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃捷公司原定於3月21日、4月1日辦理第一次招募筆試、口試，因應疫情一再擴大，為避免群聚感染，桃捷公司宣布「延後辦理招募甄試」，但尚無明確日期，桃捷公司表示，將於考前1個月公告考試日期及應試地點，請考生隨時留意招募網站。 桃捷公司表示，保障考生、試務人員的健康是桃捷公司首要工作，由於新冠肺炎一再延燒，原訂於3月21日、4月1日辦理的第一次招募將「延後辦理」，並強調，未來將於考前1個月前公告考試日期及應試地點；桃捷公司指出，若應考人因延期無法參加考試，可依公告辦法，辦理退費。 (中時 ) #公司 #考試 #公告 #延期 #1個月 #桃捷 #招募 #考試 #延期 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 大馬歌手來台發片兼徵婚 「大家先來認識我」 14:522020/02/27 娛樂 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 生活熱門新聞 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 生活 台灣爆無症狀傳染 陳時中認證5地點最好少去 - 生活 今天變天 氣象局：下波冷至13度逼近冷氣團 - 時事 好市多超猛便當圖鑑曝光 網看呆：願意嫁我嗎？ - 生活 坐辦公室需全程戴口罩？ 陳時中曝這樣做就好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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