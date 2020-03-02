桃捷公司原定於3月21日、4月1日辦理第一次招募筆試、口試，因應疫情一再擴大，為避免群聚感染，桃捷公司宣布「延後辦理招募甄試」，但尚無明確日期，桃捷公司表示，將於考前1個月公告考試日期及應試地點，請考生隨時留意招募網站。

桃捷公司表示，保障考生、試務人員的健康是桃捷公司首要工作，由於新冠肺炎一再延燒，原訂於3月21日、4月1日辦理的第一次招募將「延後辦理」，並強調，未來將於考前1個月前公告考試日期及應試地點；桃捷公司指出，若應考人因延期無法參加考試，可依公告辦法，辦理退費。

(中時 )