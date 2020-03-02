國民黨中常委選舉賄聲賄影，代理黨主席林榮德表示「絕對要處理，國民黨不能當無牙老虎」，而且希望本週考紀會就能有一些結果，尊重代理考紀會主委周守訓如何處理。周守訓接受媒體訪問時說，本週當然可能開考紀會，會以中常委選舉違紀案為主，至於傅？ 萁恢復黨籍案是否處理，還要與其他考紀委員討論。

黨主席候選人郝龍斌、江啟臣今晚不約而同表示，買票、賣買務必徹查到底。郝認為除了買票、賣票，人頭黨員的問題也很嚴重，以後一旦公告選舉，就不該再接受繳黨費取得投票權；江啟臣則認為，整個制度都需徹底檢討，包括中常委、黨代表的選制，另要建立黨員共識，讓有賄選行為的人被自然淘汰，國民黨不能再讓人看衰。

國民黨中常委由1967位黨代表投票，從48位中常委候選人選出32人，每位黨代表可投最多16票。隨著選舉腳步逼近，傳出中部、南部都有黨代表串連賣票，1票2000元，另傳出有候選人在中部買票，也有人送肉干等禮品。

林榮德表示，最近中常委選舉賄聲賄影，買票的、賣票的、送肉干或送酒等禮品的，百分之百絕對處理，國民黨不能當沒牙老虎，「我雖是代理主席，也要留名聲，不處理不行」，雖然多是傳聞，難掌握構成要件，不容易處理，但仍希望考紀會本周能開會在投票前有調查結果，也希望各界提供具體線索。

雖然國民黨考紀會至今天尚未送出開會通知，不過周守訓在媒體訪問指出，本週仍可能開考紀會，但是以中常委選舉違紀案為主，畢竟政府在防疫，黨內選舉照辦，卻仍有人送禮、請客吃飯等等，目前約7、8件具名檢舉的中常委選舉違紀案，這些案子有急迫性，且違反政黨法，是本週考紀會要優先處理的部分。

對於考紀會本週是否處理傅？ 萁恢復黨籍案，周守訓說，本週考紀會最優先的是中常委選舉的相關案件，傅案只是目前同性質約二、三十件性質相似的案件之一，這麼多案件能否納入本週一併處理，目前無法確定，還須與其他考紀委員討論，其實傅案在地方黨部的呈報資料已完備，只是較受外界矚目，考紀會獨立行使職權，不受中常會影響。

(中時 )