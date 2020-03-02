食品大廠大成（1210）2日代重要子公司大成食品（亞洲）公告幾項人事異動，主要是大成集團副董事長韓家宸辭任大成食品（亞洲）董事會主席及執行委員會主席，由原先的獨立非執行董事尉安寧接任，自今年3月2日起生效。大成表示，此為更強化在地化經營的人事布局！

據了解，大成長城持有大成食品（亞洲）的比重，仍維持52％不變，大成集團四兄弟包括韓家宇、韓家宸、韓家寰、韓家寅，也全數是大成食品（亞洲）董事會成員，因此，公司實質經營掌控權仍掌握在韓家手中。而此一人事安排，是希望透過聘用當地人士作為專業經理人，助攻大成進一步深耕中國大陸市場，加強在地化。

據公告，尉安寧是北京大學、美國威廉姆斯學院經濟學碩士，也是美國伊利諾伊大學香檳阿版納校區農業經濟學博士，在金融業及農牧食品行業有豐富的實務經驗，並於2014年10月起擔任大成食品（亞洲）的獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。

而在尉安寧接任董事會主席、執行委員會主席後，大成2日公告，由現任大成長城企業獨立董事丁玉山，獲委任為大成食品（亞洲）的獨立非執行董事，並將擔任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，以及薪酬委員會主席，自今年3月2日起生效。

據公告，丁玉山是會計師背景，為東吳大學會計系學士、東吳大學會計研究所碩士，在財務顧問及會計等方面有豐富經驗，並於自2016年起擔任大成長城企業的獨立董事，以及審計委員會與薪酬委員會主席。

此外，針對新冠肺炎疫情的影響，大成表示，目前大陸的工廠都已全數復工，因屬於民生必需品相關行業，在復工審批跟物流配送等申請上，相較於其他產業會相對優先；不過，由於疫情影響層面廣泛，整體影響程度仍須時間觀察。

(工商 )