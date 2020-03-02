大陸最大的綜合性集團中信股份早前在北京產權中心標售中港麥當勞權益。中信股份2日晚上公佈，向中信資本旗下公司CCHL，出售Fast Food Holdings Limited （FFHL）42.31％股權，CCHL同時承擔2.17億美元的股東貸款，總代價為5.33億美元。

FFHL持有麥當勞中港業務的5％股權，此次出售股權相當於麥當勞中港業務的22％股權，以交易總代價計算，麥當勞中港業務估值約24.2億美元。

中信股份於交易前持有FFHL的61.54％權益，完成交易後股權會降至19.23％，未來將不會將FFHL的業績併入報表。

截至去年12月底，麥當勞大陸店達3,383家，香港和澳門門市總數達281家。

中信股份表示，過去3年，麥當勞在中國大陸和香港新開餐廳超過1,000家，收入和盈利都有大幅增長。此次出售為中信股份實現投資價值，中信股份對麥當勞在大陸和香港的發展潛力充滿信心，並將繼續通過持有剩餘的麥當勞股權參與其未來的發展。

(工商 )