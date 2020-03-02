富春國小利用賣場展示架搭配紫外線燈管，製作出一部可移動式的紫外線殺菌機，讓每一間教室都能輪流殺菌。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

富春國小全校總動員，一起做、用、想，不只是防疫，更是扎根科技教育。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情持續蔓延，富春國小李秀櫻校長檢討開學日各項防疫措施，進行滾動式修正，帶領總務處同仁自製紫外線殺菌燈，在放學後進行幼兒園教室滅菌工作，力求防疫零死角。

富春國小李秀櫻校長表示，開學後學生紛紛回到校園，雖然校方已進行校園消毒、備妥各項防疫物資，並在開學前致電每一位家長進行防疫宣導及了解學童寒假旅遊史。

校方為確保日後每天均能提供學童安全無虞的學習環境，除放學後使用漂白水消毒外，對於幼兒園教室應再加一層防護；礙於紫外線殺菌燈價格昂貴，且短時間內廠商缺貨，因此商請行政助理王秋芳先生想方設法，購買材料創作可以解決眼前難題的作品。

幼兒園林碧雲主任說，感謝王秋芳先生只花一天的時間，就利用賣場展示架搭配紫外線燈管，製作出一部可移動式的紫外線殺菌機，讓每一間教室都能輪流殺菌。貼心的王先生還加裝定時器，能自動開啟與關閉，避免紫外線燈對人體造成傷害。讓幼兒園的親師生均深深感受到「王爺爺」對他們的用心與關愛。

富春國小李秀櫻校長說，學校面對新冠肺炎的防疫措施必須力求完善，好好守護每一位我們珍愛的寶貝。防疫物資缺乏不能當作藉口，反而要從生活中去發想，只要買得到材料，結合學校教師與行政助理的智慧及經驗，一樣能提升防疫成效。

富春國小全校總動員，一起做、用、想，這不只是防疫，更是扎根科技教育，向孩子展現科技行動很重要的一環。

(中時 )