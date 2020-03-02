台灣疫情一再升溫，為因應大量測量體溫需求，紅外線熱攝像測溫儀成為各部門搶購的設備，桃園市長鄭文燦指示，桃捷公司3月中所購得的第一批紅外線熱攝像測溫儀，優先設置A12第一航廈站、A13第二航廈站及A8長庚醫院站等三處，並力求3月底全線設置完成。

因應疫情，紅外線熱攝像測溫儀採購不易，鄭文燦在2日市府防疫專案會議中表示，桃捷公司於3月中購得第一批紅外線熱攝像測溫儀，應優先設置A12第一航廈站、A13第二航廈站及A8長庚醫院站等三站，桃捷公司指出，目前預計3月中旬將到貨5台測溫儀，除市長指示的3站，餘2處的設置點仍在研擬當中

測溫儀業者表示，疫情期間，紅外線熱攝像測溫儀全亞洲都在搶，更強調台灣一個月進貨近百台，市場呈現供不應求的狀態。鄭文燦於防疫專案會議中表示，除了北捷外，桃捷和其他軌道運輸系統都積極地在採購，並請交通部協助，鄭文燦指示，桃園市政府應同步協助桃捷採購。

(中時 )