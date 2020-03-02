北部地區一名少女報案指證歷歷，控訴遭到一名男子藉陪她到超商領包裹後，將他帶往汽車旅館，強行脫去衣服後，霸王硬上弓性侵了兩次。但是檢察官傳訊雙方調查，案情卻是大逆轉，這名被告男子因為身上的刺青，反而全身而退，洗去冤屈。

檢警調查，據少女報案說，去年底她約了一名男性網友見面，他們先去超商領了包裹後，男生就說他很累，帶著她到一家摩鐵休息。但是進了房間，男子馬上精神百倍，抱著她強吻，還扯掉了她的衣服和胸罩，因為對方力氣很大，她無力抵抗下，被脫全裸後，遭到性侵。

結束後，她很害怕要打電話給朋友求救，誰知又遭到被告男子強行性侵了一次。事後她到醫院驗傷，報案控訴遭到性侵。

不過，從這名少女的驗傷報告，檢方察覺受害少女的下體私處並非新的撕裂傷，而且當時已經懷有4個月身孕。而被告男子庭訊時則大呼冤枉，很堅定說當天他與少女碰面後，只陪她去領取包裹，接著兩人就各自回家，他根本沒帶小敏去汽車旅館啪啪的事。

檢察官則是大膽詢問少女，問說指控遭到這名男子雙方脫光後性侵，要求少女只說被告身上有何特徵，少女想了一下說沒有印象有啥特徵，這時檢察官笑了笑。

原來被告的手臂上有大騙的刺青，而原告少女卻說沒有，加上其他證據佐證，因此不採信小敏說法，檢察官認定被告罪嫌不足，全案不起訴偵結。

(中時電子報)