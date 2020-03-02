新冠肺炎疫情肆虐，台灣目前確診40例，卻傳出有便當店不送醫院的行為受到討論，對此名嘴黃暐瀚在自己的廣播節目今（2）日也討論此議題，也CALL OUT觀眾和民眾一起討論這個議題，觀眾們也都紛紛表示力挺，甚至一句話解套此事件。

台中榮總傳出急診室叫連鎖便當店遭到拒絕，最後連鎖便當店捐100萬幫助協助防疫，黃暐瀚也討論此議題，表示這段期間不跑醫院是對的，「如果送便當的人員，不幸染病或是送便當的過程中，所接觸的對象，有一人發病，那這段時間吃過便當店的客人，怎麼辦？」

不過他也挺一線護理人員，認為大家要各退一步，應該由榮總出面來幫這段時間的一線人員處理伙食，或是約好便當店的取貨地點，不然大家聽到送到急診室當然會嚇到。他也表示，就算便當店真的不敢送，接到電話也可以婉轉地說，今天訂單已經滿了，用不同的說法來拒絕，也是一種說話的藝術。

(中時電子報)