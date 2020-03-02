外傳振興抵用券方案將為餐廳、夜市、商圈以及藝文活動4種，每張券200元。但行政院發言人Kolas Yotaka晚間仍表示，不確定這樣的規劃。

政務委員龔明鑫最快周四將向蘇揆報告振興抵用券方案，近日各項傳聞不斷，但政院均無法證實，有傳聞抵用券面額超過300元，也有說是200元，Kolas表示，相關說法可能都是討論過程中曾出現的意見，但這些都不確定。

Kolas說，振興抵用券尚待蘇揆拍板，必需在確定之後才能對外說明。

(中時 )