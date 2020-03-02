日本繼口罩缺貨後，最近連衛生紙都買不到。日本製紙業者連忙跳出來呼籲，日本的衛生紙98%是國內生產，只要消費者不要搶購不會缺貨。

最近日本也瘋傳衛生紙將缺貨的謠言，儘管政府大聲疾呼那是假消息，但日本人不知是對政府的不信任還是被疫情搞到失去理智，各藥房的衛生紙仍被搬空。

NHK報導，日本有關衛生紙來自大陸的原料即將缺貨的謠言，2月26日時在推特上1天約2千件，28日類似推文增加到10倍左右，28日又急速增加10倍，達到數萬件，導致許多人開始搶購衛生紙，有些人雖然不信謠言，但看到衛生紙快被搶空，也擔心家裡缺貨而跟風去搶購，結果造成各店大缺貨。

日本政府和製紙業者紛紛呼籲，那是錯誤的消息，要求消費者冷靜行動，不要再囤貨或轉賣。由39家製造商組成的「日本家庭紙工業會」2日發文指出，日本約98%的衛生紙都是在國內生產，每家廠商也都有庫存，供貨量完全沒問題。

「日本家庭紙工業會」指出，各家的庫存約1個月前起都沒變，日本全國約有23天份的庫存量，現在已要求業者盡快發貨，只要消費者不囤貨的話，缺貨的問題馬上可以解決。

(中時電子報)