綜合所得稅將在5月申報，由於新冠肺炎影響，國稅局呼籲，民眾可多選擇網路報稅，國稅局也研擬分流機制，減少報稅人潮，避免群聚感染，5月不用到國稅局，一樣可完成綜所稅結算申報。另外，根據KPMG（安侯建業）會計師游雅絜在2日表示，今年綜所稅申報有4項重要新制，包括同性伴侶能首度合併申報。

游雅絜指出，新增的4大新制，首先，新增每人每年12萬元的長照特別扣除額；第2，薪資所得計稅，新增成本費用可核實減除的選項（俗稱的名模條款）；第3，不課稅的基本生活費，從17.1萬，調高到17.5萬；第4，去年登記結婚的同性伴侶，今年可選擇分開或合併申報所得稅。

政府為了因應高齡化社會，減輕照顧身心失能者的租稅負擔，特別增加了「長期照顧特別扣除額」，只要你符合條件，即使沒有聘請外籍看護工，都能享有每人每年定額減除12萬元，但政府特別訂有排富條款。

另外在「薪資所得特別扣除額」以往只能採取定額20萬元減除，今年更有另一種選擇叫「必要費用核實」，民眾可以選擇對你較優的方案，假如受僱者在去年有「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」的特定費用，可享有全年薪資收入最多3%的減除幅度。

游雅絜舉例，若年薪200萬元的上班族，去年的「必要費用核實」支出合計有25萬元，但這3項費用最多只能列報薪資收入的3%，3項加起來最多也只能申報18萬元，這時候選擇「薪資所得特別扣除額」定額減除20萬元，反而比較有利。

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(中時電子報)