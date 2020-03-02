新冠肺炎疫情持續延燒，法務部制訂「法醫相驗解剖通報SOP」以降低風險，桃園市一名年約30多歲的男子，上周六在工作中突然昏倒，緊急送醫仍宣告不治，檢警調查發現他生前連續發燒多日，不敢大意，高規格由法醫採取檢體，送往法醫研究所，等待化驗結果出爐。

台北醫師、女子猝死遭疑染新冠肺炎，所幸最後都排除，法務部因此制訂「法醫相驗解剖通報SOP」以降低風險，並兼顧家屬權益。桃園一名30餘歲男子，上周六在工作中昏倒，檢警詢問家屬，發現他高燒多日，雖然並非疾病管制署通報或是需居家檢疫、隔離的案例，但仍不敢大意，立即啟動防疫流程。

桃檢指出，授權第一線法醫跟檢察官，針對有疑慮的案例採取「先檢驗、後相驗」方式。據了解，該案已由法醫採取咽喉等部位的檢體，徵得家屬同意後，將遺體暫時冰存，靜候化驗結果出爐。

檢警指出，若化驗結果為陽性，即通報衛生單位後續處辦，針對個案接觸史疫調、採驗，若確認是陰性、無感染，就按照原程序完成相驗，釐清確切死因。

(中時 )