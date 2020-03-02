新冠病毒爆發以來，政府一連串的防疫措施備受爭議，從針對陸生與大陸旅客採取關門措施，到武漢包機問題等，仇陸氣氛到達了高峰。為了減緩仇恨，台灣各界學者發起「救無別類，應物無傷」連署，呼籲社會對抗歧視，不該放縱歧視的言論與政策，讓台灣恢復「良善有禮」的風氣。

兩位連署發起人─中研院歐美所副研究員王智明與淡江大學中文系副教授黃文倩表示，1月下旬疫情發生後，疾管署要求陸生陸配回台後集中隔離、郭姓陸配子女因領證排隊12年回不了台灣，以及後來的「小明」事件，讓我們體會到面對的已不只是「防疫」。發起這個聲明，是希望社會能重新思考民主理想的實質內容，以及兩岸關係的務實發展。

有關政府對「陸生」和「陸配」管制的方式，兩位學者指出，陸生與陸配是兩岸關係發展的重要群體，兩者都具有合法居留的身份。他們本來該是兩岸交流最重要的支柱，但在這些事件後，他們受傷最深。本來陸生來台可以深化大陸對台灣的認識與感情，從而弱化兩岸兵戎相向的危機，但反中情緒將他們推遠。

期盼台灣「救無別類」，兩位學者強調，台灣距離社區感染恐怕不遠，若是我們不反省歧視的心態，一旦大規模的感染發生，歧視的眼光將會很快地從境外轉向境內。在能力範圍內，在不造成醫護人員超額負擔的前提下，「救無別類」是我們對良政善治的期許，「應物無傷」也才不會埋下長遠惡念的禍根。

有關台灣至今使用「武漢肺炎」的說法，兩位學者認為，所謂歧視，除了制度性地將他者排除在外，諸多的污名是最根本的表現。有人認為，日本腦炎、香港腳的說法亦屬事實，但是一個字詞是否具有歧視的意味，還不只由字詞決定，更多的是在語境中被決斷。尤其，當國際上均已經將病毒改稱為「新冠病毒」，為何台灣還要使用「武漢肺炎」？這種明顯的污名與歧視，有失台灣人的厚道與寬容。

(中時 )