南韓軍方表示，北韓2日從江原道元山市（Wonsan）一帶發射兩枚不明飛行物，飛行距離240公里、高度35公里，最後落在南韓與日本中間海域，推測可能是導彈。這是北韓今年以來首次試射，再度向美國挑釁的意味濃厚。

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