北韓再度試射 今年以來首次 23:152020/03/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓軍方表示，北韓2日從江原道元山市（Wonsan）一帶發射兩枚不明飛行物，飛行距離240公里、高度35公里，最後落在南韓與日本中間海域，推測可能是導彈。這是北韓今年以來首次試射，再度向美國挑釁的意味濃厚。 (工商 ) #北韓 #試射 #公里 #江原道 #再度 也許您會感興趣 推薦閱讀 才康復又確診住院 日本出現首位新冠肺炎2度感染者 05:562020/02/27 國際 30公里迷走4天 警幫找到回家的路 11:102020/02/27 社會 臺灣金控及臺銀人壽 再度獲得保險龍鳳獎優等獎 19:312020/02/27 財經 北韓隔離380外人 駐朝使節快抓狂 04:092020/02/28 焦點新聞 3月起實施 台61線觀音-新屋 超速10公里就罰 04:102020/02/28 地方新聞 繼SARS之後 臺北戲棚再度停演 15:112020/02/28 生活 員警鷹眼認出竊賊 負傷狂追1公里終逮到人 15:432020/02/29 社會 拚水岸觀光 彰化縣積極打造再現東螺溪之美 17:372020/02/29 生活 北韓鎖國防病毒迫降 04:092020/03/01 專題周報 俄羅斯首試鋯石飛彈 飛行超過500公里 21:302020/03/02 軍事 國際熱門新聞 新冠恐慌擋不住了！德國出現物資搶購潮 - 國際 美國2750萬人沒健保 恐成防疫破口 - 國際 影》就要舔敗新冠病毒！伊朗人堅持傳統 - 國際 韓國新天地教會會長下跪 網暴動狂洗留言 - 國際 衛星顯示大陸的空氣污染急降 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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