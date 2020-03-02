LINE正式宣布在美國成立全球數位貨幣交易所BITFRONT，成為LINE代幣經濟的主要數位貨幣交易平台。

在成立BITFRONT之前，LINE於2018年7月在新加坡成立全球數位資產交易所BITBOX，作為加密貨幣之間的交易平台、2019年9月在日本成立加密貨幣交易所BITMAX。今年LINE決定擴大至法幣對加密貨幣間的交易服務，以建立全方位交易所，降低加密貨幣採用門檻，進而提升區塊鏈的使用率。

BITFRONT目前支援15種語言，提供5大加密貨幣，包括LINE的數位貨幣LINK、比特幣 （Bitcoin）、以太幣 （Etherium）、比特幣現金 （Bitcoin Cash） 以及泰達幣 （Tether），使用者也可以自訂交易功能，讓交易環境更便利。

LINE積極布局數位貨幣經濟，目前以旗下子公司 LVC Corporation的LVC USA負責營運，提供法幣對加密貨幣 (fiat-to-crypto)，以及加密貨幣之間 (crypto-to-crypto) 的美元交易。預計在今年4月在日本開放「LINK」加密貨幣。

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(中時電子報)