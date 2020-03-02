新冠肺炎疫情從大陸武漢爆發，接著擴散到全球各地，各國目前針對病毒進行研究，嘗試找出防堵方法，根據新加坡研究顯示，患者發病初期，症狀雖然輕微，但是體內病毒量卻是最多的階段，隨著症狀發展，病毒量逐漸遞減，凸顯患者體內病毒量和症狀嚴重程度並不一定有關聯。

新加坡聯合早報報導指出，患者感染新冠肺炎後，一般先出現咳嗽、發燒等輕微症狀，接著再惡化成肺炎，但是當患者發展為肺炎時，體內病毒量已顯著減少。報導引述新加坡衛生部首席衛生科學家陳祝全的言論指出，新冠肺炎的情況與SARS相反，SARS是隨著病情加劇，患者體內產生更多病毒，新冠肺炎特徵則是像流感，症狀較輕微時，體內有更高的病毒量。陳祝全曾在SARS期間擔任新加坡衛生部醫藥總監。

新加坡研究顯示患者發病初期，體內病毒量卻是最多的階段。 （圖／New York Times）

至於病毒量高是否意味著傳染性較高？根據新加坡國家傳染病中心主任梁玉心指出，這需要更多研究才能確定，透過聚合酶鍊式反應檢測的是病毒基因量，但無法分辨活病毒和死病毒，而只有活病毒才能自我複製並具有傳染性。梁玉心也指出，目前可以找出新加坡多數病例之間的關聯，如果新冠肺炎的傳播主要來自無症狀感染者，那麼很難找出這些聯繫。

另外，新加坡伊麗莎白山醫院傳染病顧問梁浩楠認為，患者體內就算有不少病毒，如果沒有咳嗽等症狀，病毒大致上會保留在體內。陳祝全說，病毒主要通過咳嗽或打噴嚏時的飛沫傳播，無症狀感染者除非是通過與家人共享食物或密切肢體接觸傳播病毒，此外不太可能在社區傳播。

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(中時電子報)