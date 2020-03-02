新冠肺炎疫情升溫，全台累積確診達到41例，謠言也在網路中出現，網路中有謠言說，新北市中和區復興里某大樓遭封樓，對此，對於當地民眾造成相當大困擾。中和區復興里里長尤敏玉強調，里內無疫情，鄉親大大小小都平安健康，呼籲民眾勿亂傳謠言。

尤敏玉表示，里內並無疫情，關於網路上的謠言，呼籲民眾勿再轉傳，近期電話都接不完，她強調，里內並無大樓遭到封樓，民眾不要再隨意聽信謠言，里內都有做好清潔消毒工作。

(中時 )