浙江省委書記車俊2日主持召開省委常委會會議，研究部署下一步疫情防控和復工復產工作，會議中並決定浙江省疫情防控應急回應等級從原來的一級調整為二級。據浙江省衛健委消息，截至3月1日晚間24點，浙江省縣域疫情風險地圖「五色圖」已更新，全省所有縣（市、區）均為綠色低風險，疫情態勢持續向好。

其中11個縣（市、區）從無確診病例；69個縣（市、區）連續14天以上無新增確診病例；10個縣（市、區）連續7到14天無新增確診病例。

據浙江新聞引述最新版浙江省縣域疫情風險地圖「五色圖」顯示，桐廬、海曙由較低風險降為低風險，高風險、較高風險、中風險、較低風險的縣（市、區）已全部清零。

截至2020年3月1日晚間24時，浙江已連續9天無新增新型冠狀病毒肺炎確診病例，累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例1205例，現有重症病例10例（其中危重4例），累計死亡1例，累計出院1050例。

(旺報 )