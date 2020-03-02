下班順道載同事一程，或許因為車內空氣不流通，同事覺得有點頭暈。加上最近為防武漢肺炎蔓延，儘量避免待在密閉空間，因此同事伸手就要開窗，但正值下班尖峰，窗外瀰漫汽機車廢氣，該開窗還是使用車內空調循環呢？

◎車內空氣品質不佳 更可能成為武漢肺炎傳染高風險區

車子是密閉空間，人與人間的距離小於1公尺，在密閉空間的傳染風險也較高，日前白牌司機受感染身亡恐怕就是一例。

除此之外，車內空氣品質也不佳。刊登在《國際環境（Environment International）》期刊的新研究就顯示，車子內裝如座椅、面板、踏墊等使用的阻燃劑可能致癌、不孕或胎兒發育不全，而且待在車內的時間越長，接觸的量越多。

該研究針對現今常用於阻燃劑的磷酸酯類有機化合物進行量測，發現磷酸酯類有機化合物中的三磷酸酯（TDCIPP）量，和待在車裡的時間成正比。「這些有機化合物會附著在灰塵上，車內的人很難避免吸進或吃進肚子裡，」研究者加州大學河濱分校環境毒物助理教授佛茲（David Volz）說。

美國生態中心（Ecology Center）科學家吉爾哈特（Jeff Gearhart）也指出，來自皮革、染料、黏著劑、各種塑料的揮發性化學物質約有50～100種，可謂是「化學物質雞尾酒」。

◎車內4大空汙來源

對經常開車的人來說，車內空氣品質攸關健康， 台灣氣喘學會副祕書長、胸腔重症醫師蘇一峰表示，車內空汙主要有4個來源：

●車輛內裝：包括皮革、染料、黏著劑、各項塑料，都是有機化合物和溶劑，含有致癌物質苯、甲苯，會導致肺癌、血癌、腎臟癌等，而且隨著氣候漸暖，如果車輛停在戶外直接曝曬，高溫會增加揮發性有毒物質的濃度。

●車內布置：有些人為了讓車內會擺放毛毯、絨毛玩具等，這些都容易附著塵蟎和灰塵引發氣喘。另外許多駕駛會在車內放置芳香劑，可能釋出甲醛等有毒物質。

（在車上擺放絨毛飾品或毛毯，會增加灰塵和塵蟎，引起人體不適。圖片來源：pixabay）

●習慣不佳：如在車內吸菸、吃東西，食物碎屑會產生異味、滋生黴菌、跟灰塵結合，引發氣喘和呼吸道疾病。

●車外污染源：主要是粒狀污染物，原因包括戶外空氣品質不佳、車多壅擠的尖峰時段和高速公路，許多人認為汽車空調能過濾車內、外空氣，因此車內空氣品質應該是相對好的，但其實不然。其中原因在於汽車空調是吸引車外空氣在車內循環，尤其是前車是柴油卡車這類重污染的車輛。

◎擺脫車內病毒和空汙 可以做3件事

面對車內空汙和防疫考量，專家建議，最好的方式是「開窗、戴口罩和勤換空調濾網」。

1. 開窗

蘇一峰建議，坐上車後先開窗10分鐘，讓車內空氣流通，降低車內有害物質的濃度，尤其是經烈日曝曬過後的車子更該這樣做。如果車外空氣污染嚴重，是否該開窗呢？高雄長庚醫院胸腔內科主治醫師王金洲認為，和空汙比較，武漢肺炎是急性的感染，應以防疫為優先，「建議開窗戴口罩，雖然醫用平板口罩無法抵擋PM2.5，但能過濾較大的空氣雜質，也有一定的保護功效。」

2. 戴口罩

（專家建議，為了防病毒上身，乘車時還是建議戴口罩。圖片來源：pixabay）

衛生福利部南投醫院感染控制科主任廖嘉宏建議，想防疫最好的方式是「開車窗、戴口罩」。至於車外循環的效果，則因為每台車的換氣率不同，不一定能充分將車內、外空氣交換，他也不建議只開一扇的車窗，「因為開窗會造成空氣流動，在下風處的人可能會被上風處（靠開窗處）的傳染。」他說，車內循環當然更糟。艷永華國際有限公司執行長、多所職校汽車科培育講師廖俊樺也指出，開窗是營造半開放式的空間，空氣流動下病毒量會降低，減少感染風險，能搭配口罩是最完整的保護。不過他也認為，不管有無開窗，若有防疫考量，在車內的人都建議戴口罩。

3. 勤換濾網

如果碰到某些情況不方便開窗，例如外面下大雨，則可使用外循環功能，車外循環可以提供一些新鮮空氣、降低車內一氧化碳、二氧化碳和其他有毒化學物質的濃度，但廖俊樺也提醒要勤換空調濾網，如此可以增加車內換氣的效率。「一般是里程5,000至10,000公里就要更換濾網，」蘇一峰說。

如果是接載陌生人或不確定是否有傳染風險的親朋好友，除了戴口罩，也可在乘客下車後清潔座椅、安全帶、手把等地方。廖俊樺強調，目前車用空氣清淨機還沒有證據顯示可以降低空氣中的病毒量，所以還是應保持車內通風。

◎除了空氣清淨機，還可以這樣做

想防範武漢肺炎，要戴口罩、開窗保持空氣流通、勤換濾網；如果是想改善車內空氣品質、降低毒物濃度，除了可購買離子式或具備活性碳濾網的空氣清淨機來淨化空氣，還要注意以下4個重點：

●不要用化學清潔劑清洗車內，用清水即可。

●不要在車內抽菸，即使開窗抽菸，車內空氣還是會變差。

●保持車內環境乾淨，用吸塵器清潔容易卡髒污的地方如腳踏墊、座椅縫隙等。

●移除不必要的毛料裝飾物，減少塵蟎和灰塵。

(中時電子報)