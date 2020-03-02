因應校園防疫需求，OK超商宣布，OK mini智販機即日起前進校園販售3M口罩、抗菌濕紙巾、抗菌噴霧等防疫物資，讓學生不用到藥局排隊即可方便購買。OK表示，目前全台已有超過350台OK mini智販機，其中，高達六成都在大專院校跟國、高中校園內，可望成為防疫商品銷售的其中一個管道。

OK指出，OK mini就是一間縮小版的超商，將實體門市的上萬種商品，因應場域需求客製化上架，並兼顧當下環境趨勢，提供飲料、糖餅、飯糰、泡麵、麵包等600種商品組合，同時販售超商內常溫、4度C、18度C的商品。

OK表示，目前設置在校園內的OK mini除了飲料、食品等外，還有產學合作的客製化商品，而常溫層從3月2日起販售部分防疫物資，例如3M舒適口罩、康乃馨和舒潔兩大品牌的抗菌濕紙巾，還有OK自有品牌抗菌噴霧。

除了校園外，OK強調，在飯店及商辦大樓的OK mini，也加入抗菌噴霧跟抗菌紙巾等防疫商品銷售，還有mini袋裝鮮食等，讓民眾不用離開飯店或辦公室也能購買，非常適合現階段希望降低人與人接觸的抗疫作戰期

OK並指出，OK mini是目前市場上可提供最多支付系統的迷你便利店，包括電子票證、信用卡、行動支付，例如街口Pay、Line Pay、支付寶、微信支付等，以及一卡通、有錢卡、悠遊卡，高達20種以上的支付方式，三秒就可完成支付。

(工商 )