夏威夷民眾搶購衛生紙

新冠肺炎除了引發各國對疫情恐慌，也推動了各種搶購潮，包括先前的香港、台灣，近期的日本、韓國與部份歐陸國家，現在美國各地也掀起衛生紙搶購潮，此一風潮應可能很快就會傳回美國本土。在北美的加拿大，因為政府建議預留食品與藥品，各超市貨架亦被清光，許多人甚至瘋狂訂購號稱用於防備核戰爆發、可保存25年的「末日套餐」。

從大陸傳染到其他國家的不只是新冠病毒，也包括因疫情而來的各種搶購潮，除了口罩、消毒液，還波及衛生紙及各種紙巾，食品與日用品亦在搶購之列。據《全球新聞》(Global News)報導，為了應對新冠肺炎，加拿大政府建議民眾儘早囤貨，在家中留出一周的藥品和食品供應。從網友曬出的照片看到，加拿大各大超市門前開始排隊，有不少人圍在冷藏櫃前搶肉，貨架被一掃而空。有市民開始訂購Costco保質期25年「末日套餐」，據說套餐裡的脫水水果和罐裝牛肉等一人份可以吃一年。

美加民眾除了搶購衛生紙，還出現一個新鮮的點子：搶購可以保存25年的Costco「末日套餐」。（圖／網路）

據美國夏威夷超市的衛生紙也遭逢台港日韓不久前的命運，由於全球疫情擴散，美國防疫情勢不妙，夏威夷民眾也開始囤積貨品，他們未戴口罩擠進超市排隊搶購各種日常生活用品與防疫用品，不只口罩、消毒液這些防護消毒用品被搶購，更是連衛生紙也一搶而空。美國華盛頓州西雅圖市南部的一家大型超市裡，大量顧客排隊購物，許多人的購物車裡都裝著洗手液和消毒濕巾，而醫用口罩和衛生紙已售罄。俄勒岡州的超市也出現了類似的情況，顧客擠滿了商店，把衛生紙、紙巾、瓶裝水、小吃、罐頭食品等商品一掃而空。店員們表示，這是超市史上第一次衛生紙售罄，他們從沒這麼忙，即使在聖誕節前夕也沒有這麼忙。

美加超市的各種食品也是許多人搶購目標，貨架就這麼輕易被清空了。（圖／環球網）

據《美聯社》發佈的視頻顯示，夏威夷火奴魯魯市當地居民排著長隊購買衛生紙和紙巾，超市的員工們忙著不斷補貨，不少超市已經開始對衛生紙進行限購。

據表示，美加民眾湧入超市大量購買和囤積日常生活物資，有顧客稱：「末日來臨時，衛生紙就像金子一樣珍貴。」另外，遠在南太洋的澳洲也出現搶購，搶購標的是白米與衛生紙。

一談到搶購，大陸網民都經驗豐富，但對於美加民眾搶購衛生紙很難理解，「沒有吃的，那來那麼多的屎呢？老美真憨豆，哈哈」、「不怕吃不上飯，就怕上不了廁所」、「看來擦屁股遠比戴口罩重要」。

(中時電子報)