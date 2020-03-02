新冠肺炎疫情持續肆虐，日漸加劇民眾內心的恐慌，大陸民眾集體失控，一波波的衝突每天都在發生，群眾開始瘋搶民生物資，甚至有人闖進藥房一陣怒砸，各地的亂象層出不窮，在政府的隔離政策下，弱勢團體沒錢住進隔離病房，只能窩在工地的水管內度過14天，景象令人不禁鼻酸。

老太太為了搶物資被推倒在地。（圖／翻攝自推特）

從影片中可以看到，為了搶購物資，頭髮花白的老太太即使被推倒在地，也要死命護著得來不易的青菜；位在四川雅安有名男子為了洩憤，直闖進藥店一陣猛砸，最後被警民合力逮捕；另外在四川宜賓也爆出流血衝突，民眾不願配合防控點攔查，竟將志工毆打到滿臉鮮血，場面相當怵目驚心。

男子不分青紅皂白，將藥房砸得一團亂。（圖／翻攝自推特）

大陸政府祭出隔離政策，但許多弱勢團體根本住不起隔離病房，14天就得花費2千至3千人民幣（約新台幣8千5至1萬2），為了逃避這筆花費，男子只好露宿工地的水管，拍攝者替他量了體溫僅34.6度，並沒有發燒情況。貧窮下的悲歌還有國三的小敏，因沒錢買手機上學校網路課程，一時想不開下，竟選擇服藥自殺。

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(中時電子報)