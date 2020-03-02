周二(3日) 迎風面的東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨之外，其他地區均為多雲到晴。不過，氣象局表示，周三(4日)東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，變成較為濕冷的天氣。周四(5日)至周五(6日)會有一波冷空氣，預估中部以北及東北部週四及週五清晨低溫約僅14至16度，要到周五白天後才會回溫。

氣象局表示，周二的氣溫方面，各地氣溫普遍回升，預測北部、東北部及東部高溫回升至23至25度，其他地區26至30度。至於低溫方面則變化不大，預測約14至19度，各地早晚稍涼，中南部日夜溫差較大。

不過，周三下半天起北東再變天，氣象局說，下一波東北季風增強，轉成濕冷的天氣型態；北部、東北部將會降溫、有短暫雨，除南部平地外，其他地區也有局部短暫雨。

周四(5日)至周五(6日)清晨受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼。由於水氣較多，降雨地區為：北部、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。氣象局表示，此波東北季風將帶來較冷空氣，預估中部以北及東北部週四及週五清晨低溫約僅14至16度，高山並有降雪的機率。直到周五(6日)白天起東北季風減弱，氣溫回升，中南部在週末假期高溫可達30度以上。

(中時電子報)