網紅阿圓因沒有遵守韓國回台自主管理，出席活動也全程沒有戴口罩，被網友發現並撻伐，如今更曝光一張她和另一位以介紹韓國為名的網紅愛莉莎莎，一起吐舌嘟嘴舔親「台版哈妮」的照片，照片一出讓網友紛紛驚訝留言，更有人用「隱形的口罩」來形容這張照片。

網紅阿圓以介紹韓國生活起家，如今不少網友因她的行為相當氣憤。（圖／翻攝自阿圓臉書）

YouTuber阿圓因2／20從韓國回台，當天下午韓國升級到第二級警戒國家，她也表示會自主居家管理在家，沒想到她卻在3日後就出門直播，加上29日出席由其他Youtuber所辦的「走鐘獎」，全程沒有戴口罩被抓包。網友甚至發現她道歉後，在限時動態PO出和男友米鹿（另一名youtuber）拍的業配廣告，疑似趁機賺流量的行為更讓網友火大。

阿圓在PO出道歉文後，卻被網友發現還在限時動態PO出她和男友的業配文，讓網友更火大。（圖／翻攝自阿圓IG）

如今更有網友PO出阿圓先前參加「走鐘獎」時，合體愛莉莎莎與有「台版哈妮」之稱的安安邊緣子照片，照片中阿圓不只沒戴口罩，更近距離和愛莉莎莎一起抱著安安邊緣子，還吐出舌頭跟作勢要親她，超近距離的畫面也讓網友大喊「母湯」。

(中時電子報)