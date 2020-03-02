新冠狀病毒疫情，已造成廣泛的恐慌，包括旅行禁令、城市封閉，人員管制都成了防疫手段，尤其是中國大陸，許多城市仍然封鎖，許多工廠仍然停工。但是，這也給環境帶來了意想不到的影響，整個中國大陸的的二氧化氮排放顯著下降

科學警報(Science Alert)報導，歐洲太空署(ESA)的前哨5號衛星(Sentinel-5)對流層監測儀(TROPOMI)所偵測的數據顯示，從今年1月1日到2月25日，二氧化氮)一種主要由汽車、卡車、發電廠和一些工廠排放的氣體)大量下降，非常明顯。

美國航太總署高達德太空飛行中心(Goddard Space Flight Center)的空氣品質研究員劉飛說： 「這是我第一次看到在如此大範圍內，能發生的空氣污染下降。」

雖然在往年，由於中國農曆新年通常落在在1月底和2月初，這段時間，多數的商家都歇業，因此中國大陸也會出現二氧化氮下降的現象，但今年不一樣，受到新冠肺炎的衝擊，這樣子的空污下降持續到農曆新年假期結束之後。

除了二氧化氮下降，NASA的Aura衛星臭氧監測儀（OMI），也偵測到其他空污物質的下降。

2月發布的一項數據顯示，中國大陸燃煤發電廠的發電量為四年以來最低，國內航空班機減少了70％。鋼鐵業、煉油廠也都有明顯的產能下降，因此二氧化碳排放量，應該也減少了約四分之一。

然而，即使二氧化碳、二氧化氮的污染都下降了，華北的空氣品質還是不好，2月中旬，北京的空氣污染物，仍是世界衛生組織容許值的10倍高。

公共環境事務研究所所長馬軍對《 南華早報》表示：「即使沒有汽車尾氣排放，華北的工業和燃煤排放，也足以使北京在不良天氣下，成連續幾天的嚴重空氣污染 ....因此現在的首要任務，是繼續加強對工業和煤炭燃燒的監管。」

這不是第一次看到中國大陸空污物質的急劇下降。2008年，在北京奧運會期間，大陸官方嚴格控管空污，也能在衛星上看到成效，但是奧運會結束後不久，污染情況又回升了。

最後，研究人員指出，大陸官方確實在執行更嚴格的環境法規，所以仍然有希望繼續維持改善的空氣，大陸希望在2050年時，將燃煤發電比例降到一半以下。

(中時電子報)