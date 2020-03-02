新冠肺炎疫情持續延燒，若是在搭乘大眾運輸工具時，遇見身體不適的乘客，內心難免會緊張擔心，而知名作家劉克襄在搭乘火車北上時，車廂內突然有一名男子出現身體不適的狀況，讓他感到害怕，猶豫是否該離開此車廂，「大難似乎在降臨車廂，人性的殘酷考驗眼看就要開始」，他也將整個事發經過記錄下來，「允當的書寫或可在此時做為參考，積累出更多生活教育的意義。」

劉克襄在臉書PO文，他表示自己於2日早上7點54分在台中搭乘從斗六出發的普悠瑪北上，因太早起床，一坐上位置便近乎睡著狀態。但火車才出發沒多久，他感覺到身旁有人經過，並按下他坐椅後面紅色的緊急按鈕，和車長對話，「我們這節車廂，有人可能生病，相當不舒服，請快過來處理。」

劉克襄透露，按緊急按鈕的是坐在劉克襄前方斜對面，第5號座位的一名中年女士；而旁邊第7號座位，走道旁，在劉克襄斜對面一公尺，坐著一位中年男子口罩正缷下，似乎四肢癱瘓，無從判斷情形，「這位女士看來跟他不認識，不知如何察覺，而且機靈地通知車長。」

劉克襄表示，聽完女子和車長通話，車廂內頓時灌進了一種叫恐懼的空氣，整個僵住；旅客們都戴上口罩，無法看到任何人的表情，但他內心十分害怕，「開始盤算著，接下該怎麼辨，離開這節車廂，站回台北嗎，其他人是否也有同樣想法？」

（圖／翻攝劉克襄臉書）

正當劉克襄在猶疑時，車長已過來處理，「普悠瑪剛好抵豐原，車長看著他的狀況，當下要求該乘客馬上下車。那語氣有禮而堅定，但多少也帶著無情。」而這名旅客並未辯駁或不滿，似乎知道這事會發生，也配合起身，在車長的攙扶下離開。劉克襄表示，他注意到該名乘客臉色蒼白又無力的狀況，「那中年男子明顯地極端不舒服，似乎隨時會倒下。車長也緊急聯絡後，豐原站的站員趕過來接手。」

這列普悠瑪可能稍稍耽誤了一分鐘，接著繼續出發，劉克襄透露，在抵達台北前，中年男子的座位連換了兩個乘客坐上，當時他已經睡不著，「周遭任何東西都不敢碰觸，連廁所都不願意前往。」他也對該名中年女士表示感謝，「為自己也為整節車廂旅客的生命和健康，做出無情卻堅決該做的聰慧決定。深盼期望那位同胞安然無恙，更期待這只是一場虛驚。」

最後，劉克襄表示，將此事詳細記錄並非為了見證什麼，「而是在這個COVID-19可能無所不在的非常時刻，努力盡一份國民的責任，把可能發生的疫情狀況，當事者如何處理，做一較為完整的陳述。」他也表示，「這類公民觀測過往我們在野外，經常行文記錄，允當的書寫或可在此時做為參考，積累出更多生活教育的意義。」

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(中時電子報)