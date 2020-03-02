網路上流傳，若耳垂若出現摺痕，就要留意是否有心血管疾病，根據中醫和西醫都表示，確實有這樣的說法。

高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，耳垂的皺摺叫做「法蘭克徵兆（Frank’s sign）」，與血管硬化有關，根據診間觀察，60歲以上的人，有15%至20%有這項特徵。王宗道表示，法蘭克徵兆是由美國醫師發現，早在多年前，就出現在醫學教科書上，近年來流行病學研究也發現，心血管疾病患者，有較高的比例出現耳垂皺摺，顯示法蘭克徵兆與疾病有相關聯。

中醫師吳明珠也指出，耳垂摺痕稱作「冠心溝」，許多長輩，耳垂有像是被刀削過、凹進去的刻痕就是「冠心溝」，通常以45度角呈現，代表心臟或者血管可能有阻塞、彈性不好的問題，病理狀況越明顯，刻痕就會越深。

中醫師吳明珠。（圖／報系資料照）

在中醫上來說，這種現象稱作心氣阻滯或氣滯血瘀，合併舌根會有一些淤血痕跡，舌根靜脈呈現黑色、變大變粗，這時候就要特別留意心臟以及血管保養，三酸甘油脂、血糖、膽固醇都要控制好，避免心血管阻塞。不過吳明珠表示，雖然目前說法不一，並非絕對，但倘若出現這樣的痕跡，就要留意是否有心血管或心臟的問題。

王宗道也提醒，血管硬化屬於全身性疾病，單就徵兆無法判斷到底是哪個部位出問題，還是建議到醫院檢查，高血壓患者腦血管出問題的機率較大，高血脂患者則多為心臟問題，但只要控制良好，都能避免憾事發生。

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(中時電子報)