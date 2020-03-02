國民黨北市黨代表聯誼會辦座談會，主席候選人郝龍斌到場致詞，爭取認同。（黃福其攝）

國民黨北市黨代表聯誼會辦座談會，中常委候選人出席人數逼近黨代表出席人數。（黃福其攝）

國民黨北市黨代表聯誼會辦座談會，會場擺滿各種文宣品。（黃福其攝）

國民黨北市黨代表聯誼會辦座談會，由參選中常委的會長曾文培（右二）主辦，高雄市議員黃紹庭（立者）等各地候選人都趕來爭取認同。（黃福其攝）

國民黨台北市黨代表聯誼會今晚在中央黨部舉辦政治發展面向座談會，除了中常委候選人紛紛到場拜票，郝龍斌、江啟臣兩位黨主席候選人也刻意錯開，先後到場，中央委員連勝文後來趕到陪江拜票。郝、江不約而同指出2020敗選，很重要原因出在國民黨內部，也都舉國父革命不怕失敗，最後終獲成功為例，鼓勵黨代表不能放棄。

國民黨台北市黨代表約170人，北市黨代表聯誼會長曾文培今晚借中央黨部常會廳舉辦座談，北市黨部主委黃呂錦茹、黃國樑黨部主委陳筑藩都參加。但黨代表只出席約40人，除了11位黨籍設在台北市黨部的中常委候選人之外，全台各地的中常委候選人總共來了30多人，筆、修容組、酒精棉片、鐵吸管、小布包及文宣品擺滿桌子，但不少黨代表仍半途離席，最後形成中常委候選人比黨代表還多的情形。

儘管黨代表似乎不太關心中常委選舉，但中常委候選人仍賣力自我推銷。曾文培強調國民黨過去的確沒做好，自己要改進及爭氣；他也點名前青年總總團長林家興，在總統初選及大選都挺郭台銘，政黨票也支持民眾黨，最近卻跑回國民黨喊「清黨」，林是全世界最沒資格喊清黨的人。

候選人沈智慧主張國民黨要提出「台獨公投」，破民進黨的哏；謝坤宏強調曾參選黨主席的年輕衝勁；曹嘉豪、張智倫及游顥都標榜40 歲以下的年輕人沒包袱；挺韓大將黃紹庭強調參選中常委是不想國民黨輸，要讓國民黨知民意、接地氣；江碩平指出黨是一個家，同志是兄弟姐妹，家有難，兄弟姐妹要站出來；黃敬平以自己的55號，「五福臨門」拉票；唯一的醫界大老謝瀛華指出國民黨缺乏醫界戰力；劉大貝強調國民黨要拿回媒體話語權。

花蓮市長魏嘉賢由弟弟、花蓮縣議員魏嘉彥代表到場。他說，哥哥因花蓮發生新冠肺炎疑似確診病例，因此全縣一級開設防疫中，由他代表到場向大家致意。

黃國樑黨部主委陳筑藩說，黃復興黨部有2741位將軍，每位都忠黨愛國，「不要再罵是黨內新潮流了」；現場響起笑聲及掌聲。

郝龍斌到場致詞說，由於疫情，可預見7日投票率會低，盼黨代表鼓勵黨員踴躍投票，展現國民黨的向心力；國民黨可以失敗，但不能放棄，要效法國父精神；國民黨這次輸在自私、不團結；他參選黨主席是因為國民黨好，台灣才會好，他絕對會全職主席，且不會拿職位當下個位置的跳板。

江啟臣致詞強調組織調整要成金字塔型，要先重視地方，他當主席再怎樣拚命也會把資源給地方；國民黨這次大選的失敗，有一半原因來自內部，他在基層看到選舉中大家很團結，出錢出力，從沒看過國民黨造勢有這麼多人參加，基層很團結，而問題就出在高層，從提名到最後決定再到不分區立委名單等等，不只讓自己人看不下去，中間選民、年輕人更不可能支持，所以最基本的黨內制度要建立，必須大刀闊斧調整。

郝龍斌致詞完，留在現場聽中常委發表政見，直到江到場前才離開；江致詞完逐一與黨代表、中常委候選人握手問候，連勝文也趕來陪同，成為另一矚目焦點。

(中時 )