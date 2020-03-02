經濟合作與發展組織（OECD）2日大幅下調今年全球經濟成長預測從2.9％調至2.4％，該組織警告，上半年全球經濟成長將急劇放緩。

據《中新社》OECD 2日發布的最新經濟展望報告顯示，新冠肺炎疫情給全球經濟帶來自2008年金融危機以來的最嚴峻挑戰。OECD警告，由於全球供應鏈和商品生產受到打擊，旅遊業業績下滑，上半年全球增長將急劇放緩，該組織指出，預計今年全球經濟增長預期將下降至2.4％。

OECD下調多數經濟體今年的經濟增長預期，將美國經濟成長預期從2.3％下調至1.9％；日本經濟增長預期從0.7％下調至0.2％；歐元區今年經濟增長預期從1.2％下調至0.8％，其中法國經濟增長預期從1.3％下調至0.9％，德國經濟增長預期只有0.3％，義大利將為零增長。

OECD更警告，如果出現更持久，更密集的新型冠狀肺炎病毒，並在整個亞太地區、歐洲和北美廣泛傳播，全球經濟前景將進一步黯淡，經濟增長預期可能會進一步降至1.5％。

OECD首席經濟學家勞倫斯布恩指出，新型肺炎給全球經濟帶來進一步的打擊，她呼籲各國政府立即採取行動，遏制新冠肺炎擴散，並為受影響最嚴重的家庭和企業提供財務支持。

報告建議各國政府實施臨時稅收和預算措施，以緩解受疫情影響最嚴重的產業如旅遊業及汽車業的財政壓力，報告還建議，如果疫情持續傳播，二十國集團（G20）可以領導一個國際協調的衛生保健支持框架，並協調財政和貨幣刺激措施以重建信心。

(旺報 )