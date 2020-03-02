華爾街知名經濟學家暨投行Evercore ISI董事長海曼（Ed Hyman）示警，新冠肺炎可能導致美國陷入經濟衰退，並將美國第二和第三季經濟成長預測大砍至零成長。

海曼1日在標題為「肺炎衰退」的報告中指出，「美國新冠肺炎確診案例持續增加，美國的疫情似乎才剛開始。範圍、嚴重性和持續期間皆不確定，肺炎會如何影響美國目前仍不得而知。」

經濟連續兩季下滑即符合技術性衰退定義。美國2019年第四季國內生產毛額（GDP）成長2.1％，2019年全年擴張2.3％。

逾30年來，海曼在《機構投資人雜誌》（Institutional Investor）的年度調查，被評選為最佳經濟學家。海曼對美國經濟前景的看法是華爾街最悲觀的預測之一，許多專家認為美國經濟只是暫時放緩。

新冠肺炎疫情持續延燒，嚴重打擊全球經濟成長前景，促使投資人湧向避險資產，讓美股3大指數上周經歷全球金融危機以來最大周線跌幅。

海曼指出：「上周國際金融市場傳出相當負面的訊號，包括標普500指數、美國公債殖利率、油價和信貸利差等。由於情況仍不明朗，我們或許過度反應，但也不希望反應不足。」

截至3月1日，美國新冠肺炎確診病例已經超過70起。新冠肺炎快速在韓國、義大利、日本、英國和中東等大陸以外地區爆發。

新冠肺炎疫情重創大陸經濟，大陸2月製造業採購經理人指數（PMI）由1月的50崩跌至35.7，降至史上新低水準。海曼先前預估，新冠肺炎恐讓大陸第一季經濟零成長。

海曼預測，若是新冠肺炎疫情緩和，美國2020年第四季經濟可望反彈至成長2％，2021年加速至擴張3％。高盛亦下修美國經濟成長預測，預估首季成長1.2％。

(工商 )