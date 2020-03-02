印度2月製造業活動仍維持擴張，不過分析師警告，新冠肺炎可能衝擊出口與供應鏈，威脅製造業成長。根據IHS Markit公布，拜工廠訂單、出口與產出強勁所賜，印度2月製造業採購經理人指數（PMI）為54.5，接近1月的近8年高點55.3。

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