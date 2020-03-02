印度2月製造業維持擴張 23:112020/03/02 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度2月製造業活動仍維持擴張，不過分析師警告，新冠肺炎可能衝擊出口與供應鏈，威脅製造業成長。根據IHS Markit公布，拜工廠訂單、出口與產出強勁所賜，印度2月製造業採購經理人指數（PMI）為54.5，接近1月的近8年高點55.3。 (工商 ) #製造業 #擴張 #印度 #活動 #分析師警告 也許您會感興趣 推薦閱讀 信保融資 連11個月破千億 04:102020/02/27 金融．稅務 中金：韓疫情升級恐加劇全球製造業供應鏈緊張 10:222020/02/27 財經 陸2月製造業PMI 估11年新低 04:092020/02/29 焦點新聞 陸PMI僅35.7％創新低 降準聲起 04:092020/03/01 焦點新聞 非製造業更慘 盼望階梯式回升 04:092020/03/01 焦點新聞 35.7史上新低 陸2月製造業PMI暴跌 04:092020/03/01 全球財經 《國際經濟》出口訂單重挫，南韓2月製造業活動進一步放緩 10:002020/03/02 財經 陸2月財新製造業PMI跌至40.3創新低 10:562020/03/02 財經 大陸大中型製造業復工率逾8成 3月PMI有望回升 12:062020/03/02 財經 疫情下業者急拉貨、催料 台2月製造業PMI續呈擴張 12:432020/03/02 財經 財經熱門新聞 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 華爾街恐慌！ 關鍵指數暴殺…這群投資人又蠢動 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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