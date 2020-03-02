民眾黨發言人林珍羽將轉任北市府副發言人。（張穎齊攝）

民眾黨主席、台北市長柯文哲在今年總統大選前已坦言，民眾黨2022地方選舉要遍地開花，如今傳出民眾黨發言人林珍羽將轉任北市府副發言人，此舉將使北市府發言人系統成為前所未有的「1正4副」的超級陣容，儼然超越總統府4名發言人的規格，且包含民眾黨的發言人，計有6人要備戰2022議員，此外人妻美女主播陳智菡也將在本月入府，管理媒體事務。

府內知情人士透露，由於柯市長新聞量大，近期又以負面蓋過正面，市府發言人在輿論回應方面比較辛苦，而正發言人周台竹與立委陳明文之子、副發言人陳冠廷有自己的業務，幾乎是掛名、不發言，主要回應輿論的責任落在副發言人「學姐」黃瀞瑩、戴于文，所以本月將會把北市議員林國成女兒林珍羽轉任市府副發言人，增加府內歷練。

據悉，陳冠廷日前有辭副發言人的意念，但近期則沒有此消息，暫時不會辭，屆時又多開1個副發言人職位給林珍羽，將會呈現「1正4副」超越總統府4名發言人丁允恭、黃重諺、張惇涵、張文蘭的陣容，連府內人士都無奈坦言「做好被罵的準備。」

據了解，民眾黨正在布局6名發言人備戰2022議員選舉，包括黨發言人陳思宇競選士林北投區，黨發言人陳宥丞、楊寶禎，林珍羽則接棒父親，以及黃瀞瑩，戴于文則可能選北市或家鄉花蓮。

黨內人士直言，民眾黨實際上發言權也都是落在立委蔡壁如與賴香伶，所以陳宥丞、楊寶禎已轉戰立院黨團，與前任管理北市府媒體社群的「小牛」柯昱安一同處理新聞相關業務，陳思宇則在立委邱臣遠辦公室擔任主任兼發言人，而柯昱安在北市府留下的職缺，由陳智菡接掌。不過此舉也讓人好奇，陳智菡外型亮眼、口條好，卻不是擔任市府發言人，而周台竹、陳冠廷不處理發言，這樣的規畫「滿特別」。

知情人士直言，林珍羽與陳智菡將擔任的職缺，這幾天就會上網公告徵選，將比照學姐模式，但因學姐是僅公告3天就入選被罵翻，讓柯文哲也認為太短，將會公告7天以上，大約會在本月中旬獲月底前完成入選，總之一定要在開議前完成，而柯市府也做好被罵的準備。

對此，北市府副發言人戴于文證實，北市府在新聞回應的人力上的確要加強，近期會開出與新聞相關的職缺，但要等上網公告後才會有比較確切的內容，市府會依法並照程序處理，也確實會將公告拉長7天徵選，讓有意願者來報名。

(中時 )