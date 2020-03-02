新冠肺炎逐漸在美國擴散，更出現死亡病例，不過美國約2750萬人沒有健保，占總人口約8.5%，恐成為防疫破口。

根據中央社引述公共衛生專家的看法，在全球富裕國家之中，美國面對這波疫情時，有幾個弱點。

這些弱點包括龐大且日漸增加、沒有醫療保險的人口，和約1100萬無合法身分證明文件不敢和政府單位打交道的移民，以及在生病時擔心丟掉飯碗而「硬撐」的工作文化。

美國雖擁有全球最好的醫院與醫護人員，但那些無法藉由雇主而獲得醫療保險，以及經濟狀況又沒惡劣到能享有國家保險的人，卻往往處於醫療體系之外。

報導指出，在美國，沒有醫療保險的人看一次醫師，動輒花上數百美元的費用。因此，報導引用沒有健康保險的民眾意見指出，「看醫師前，絕對會遲疑，因為就醫費用太高昂。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）也建議民眾，如果出現輕微呼吸道症狀，應在家休養；若致電詢問後，醫療人員認為有必要，民眾再就醫。

但是，對許多低薪勞工來說，請一天假就會造成沉重的經濟負擔。根據2019年調查，57%的勞工有時會抱病上班，33%的人即便生病也一定會上班。

(中時電子報)