108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一今天上季冠、亞軍佛光大學、世新大學再度打出激情四射的比賽，衛冕軍佛光在大四好手王竫婷23分、9籃板領銜下，69比62賞了世新本季首敗，也報了預賽輸球一箭之仇。

上季UBA拿下隊史UBA首冠的姊妹檔羅培甄、羅培儀去年轉學世新，也讓雙方交手增添話題性，佛光球員也希望證明雖然少了兩位好手，還是有機會挑戰連霸，不過世新團隊戰力也出色，比賽中曾面臨雙位數落後，仍在第4節追上，甚至一度超前2分，不過佛光王竫婷關鍵時刻展現學姊霸氣，頻頻取分助隊要回領先並拿下勝利。

佛光教練楊淑淨指出，6強複賽前有針對預賽輸給世新的狀況模擬，這場比賽還是出現很多不必要的失誤，才會在決勝節分數被追上，很開心球員還是挺住壓力並取得勝利，現在還是先以拼進4強為努力目標。

被楊淑淨點名玻璃心的王靖婷，笑說自己上場會武裝起來，不讓對手看到她脆弱的一面，只會在人後偷偷哭泣，「但是我也成長不少，已經大四了，我告訴自己要扛起責任，當球隊的領導者，在場上求在哪裡我就往哪裡衝，全力以赴！」

台師大徐詩涵（左）今天表現搶眼，進帳19分、9助攻。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）

稍早台灣師大在大二主控徐詩涵19分、9助攻及大一新秀李吟娸16分力助下，72比70險勝文化大學，拿到複賽第1勝，賽後徐詩涵透露，前一場比賽李吟娸進攻上顯得缺少自信，高中以進攻見長的「娸娸」竟然得分掛零，今天上午練球結束後特地私下討論30分鐘，鼓勵李吟娸做自己熟悉的事，也幫助娸娸找回出手信心，讓台師大有更多進攻點，成為克敵的優勢。

(中時 )